Ρόκετς: Ο Χάουζ Τζούνιορ φέρεται να απάτησε τη σύζυγό του στη «φούσκα»!

Ο παίκτης των Χιούστον Ρόκετς βρίσκεται πια εκτός «φούσκας», αφού παραβίασε το πρωτόκολλο του ΝΒΑ, το οποίο απαγόρευε οποιαδήποτε επίσκεψη στα δωμάτια των παικτών στην «Disney World».

Ο 27χρονος φόργουορντ, μετά την έρευνα που έκανε η κορυφαία λίγκα, φέρεται να έφερε στο δωμάτιό του μια κοπέλα - η οποία δούλευε στο υγειονομικό προσωπικό που έκανε καθημερινά τα τεστ κορονοϊού στα μέλη των ομάδων - και πέρασαν μαζί αρκετές ώρες.

Η τιμωρία του ήταν να φύγει από την «φούσκα», όπως αναφέρθηκε, αλλά τα προβλήματα συνεχίζονται! Κι αυτό, διότι ο Χάουζ Τζούνιορ είναι παντρεμένος.

Η σύζυγός του, Γουΐτνεϊ, (με την οποία έχει δύο παιδιά) μετά τα νέα, έσβησε όλες τις φωτογραφίες τους από το προφίλ της στο instagram και σε story έγραψε: «ό,τι σπέρνεις, θερίζεις».

Danuel House Jr wife just posted this on her IG story pic.twitter.com/QtmzhhW1qM

— COWARDS double team (@RedNationBlogga) September 11, 2020