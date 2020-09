Ρόκετς: Εκτός «φούσκας» ο Χάουζ! (pic)

Έναν επισκέπτη είχε για αρκετές ώρες στο δωμάτιό του ο Χάουζ των Ρόκετς, κάτι που είναι παραβίαση του ιατρικού πρωτοκόλλου για τον κορονοϊό.

Έτσι, το ΝΒΑ αποφάσισε ο παίκτης να αποχωρήσει από την «φούσκα» με αποτέλεσμα οι Ρόκετς να συνεχίσουν στη σειρά με τους Λέικερς (3-1 το Λος Άντζελες) χωρίς εκείνον.

Danuel House Jr. has left the bubble and won’t return after an NBA investigation

The league says House had an unauthorized guest in his hotel room for multiple hours pic.twitter.com/MDrrYdnEEX

