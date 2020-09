Συγκεκριμένα οι παίκτες της ομάδας είδαν μηνύματα από τις οικογένειές τους και με αυτόν τον τρόπο γέμισαν με περίσσια ενέργεια ενόψει του μεγάλου ματς.

Τζέισον Τέιτουμ, Τζέιλεν Μπράουν, Μάρκους Σμαρτ, Ντάνιελ Τάις ακούνε τα όσα έχουν να τους πουν οι δικοί τους άνθρωποι ενόψει και του 7ου αγώνα που θα κρίνει και το εισιτήριο για τους τελικούς της Ανατολικής Περιφέρειας.

This is why we play. #BleedGreen pic.twitter.com/FildfcTNCF

— Boston Celtics (@celtics) September 11, 2020