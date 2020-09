Χάρντεν: Τα περισσότερα ματς με το χειρότερο ποσοστό εντός παιδιάς στην ιστορία του ΝΒΑ! (pic)

Συγκεκριμένα ο «μούσιας» είχε μόλις 2/11 σουτ εντός παιδιάς, εκ των οποίων 1/6 δίποντα! Με αυτά τα ποσοστά απέκτησε μια πρωτιά που... σίγουρα δεν θα ήθελε καθώς έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα παιχνίδια playoffs με τραγικά ποσοστά ευστοχίας.

Ο Τζέιμς Χάρντεν έφτασε αισίως τα οκτώ ματς (σ.σ. με προϋπόθεση τις 10 προσπάθειες για σουτ εντός παιδιάς) με τουλάχιστον 20% εντός παιδιάς και 20% (ή χειρότερο) στα τρίποντα. Κανείς άλλος παίκτης δεν έχει τόσα πολλά ματς στην καριέρα στα playoffs με αυτά τα νούμερα.

Άραγε να «μαγειρεύει» την απάντηση;

James Harden has recorded 8 career playoff games shooting 20 FG% and 20 3P% or worse — the most by any player in NBA history.

(min 10 FGA) pic.twitter.com/uv73WOjldg

