Ο Πόρτερ γκρίνιαξε για το πως παίζουν οι Νάγκετς, κρίθηκε, αλλά δεν ακούμπησε και μπάλα! (pic)

Μετά την ήττα από τους Κλίπερς, ο Μάικλ Πόρτερ Τζ. σχολίασε ότι η ομάδα του παίζει μόνο με τους Γιόκιτς και Μάρεϊ και ότι θα έπρεπε να παίζει με πιο πολλούς παίκτες. Η αλήθεια είναι ότι η δήλωση αυτή από έναν ρούκι κάπως ακούστηκε και μάλιστα ο Λίλαρντ, σχολίασε καυστικά τον νεαρό. Πάντως, κοιτώντας τα στοιχεία κάποιο δίκιο το έχει ο Πόρτερ.

Ο παίκτης των Νάγκετς έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο του Game 4, 17:28'' και συγκεκριμένα από το 5:28'' της τρίτης περιόδου, μέχρι το τέλος. Είχε τρεις επαφές με την μπάλα στο τρίτο δωδεκάλεπτο και δεν ακούμπησε την μπάλα σε όλη την τελευταία περίοδο, παρόλο που δεν βγήκε καθόλου από το παιχνίδι.

MPJ played a continuous 17:28 in the 2nd half of Game 4 (from 5:28 in the third through the end of the game). He had three offensive touches in the 3rd and touched the ball zero times on offense in the 4th despite playing the entire quarter. His last offensive touch of the game: pic.twitter.com/7802cojqwv

— Harrison Wind (@HarrisonWind) September 10, 2020