«Ο Γιάννης δεν είναι ο Πίπεν που ψάχνει τον Τζόρνταν, είναι ο Σακίλ που ψάχνει για τον Κόμπι του» (vid)

Μπορεί οι Μπακς να αποκλείστηκαν από τα φετινά playoffs, η συζήτηση για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο πάντως έχει φουντώσει. Μπορεί και ο Γιάννης και οι Μπακς να σχολίασαν πως οι δύο πλευρές άσχετα από τις συνθήκες θα συνεχίσουν μαζί και στον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του Έλληνα σταρ, αυτό όμως δεν έβαλε κανένα φρένο στις συζητήσεις.

Ο Μαξ Κέλερμαν, ο γνωστός σχολιαστής, πήρε την σκυτάλη και διαφώνησε και αυτός για το αν ο Έλληνας σταρ είναι ο Πίπεν, που χρειάζεται τον Τζόρνταν του. Σχολίασε πως είναι ο Σακίλ που χρειάζεται τον Κόμπι του, για να φτάσει μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Κέλερμαν τόνισε πως ο καλύτερος σέντερ όλων των εποχών, δεν έλαμψε μέχρι να έχει δίπλα του έναν κορυφαίο σούτινγκ γκαρντ, κάτι το οποίο πρέπει να βρει και ο Αντετοκούνμπο.

"He's not Pippen looking for his Jordan, Antetokounmpo is Shaq looking for his Kobe."

