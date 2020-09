Ο Άρον Αφλάλο θέλει να μπει ξανά στον κόσμο του ΝΒΑ, αλλά από τελείως διαφορετική θέση αυτή τη φορά.

Ο 34χρονος, πρώην γκαρντ/φόργουορντ των Πίστονς, Νάγκετς, Μάτζικ, Μπλέιζερς, Νικς και Κινγκς, ηγείται ενός επενδυτικού γκρουπ, το οποίο είναι σε συζητήσεις για να αγοράσει τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, αλλά και την ομάδα του WNBA, Μινεσότα Λινξ.

Σύμφωνα με το «The Athletic», «ο Άρον Αφλάλο συνεργάζεται με τον επιχειρηματία Τζέι Μπλουμ και άλλους επενδυτές, για να αγοράσουν τις ομάδες».

Παρόλο που δεν έχει φορέσει ποτέ τη φανέλα των Τίμπεργουλβς, ο Αφλάλο τρέφει μια συμπάθεια για την ομάδα της Μινεσότα, λόγω της οικογένειάς Σόντερς, αφού ο Φλιπ Σόντερ (που απεβίωσε το 2015) ήταν ο πρώτος του προπονητής στους Πίστονς, ενώ με τον Ράιαν Σόντερς, που είναι προπονητής στην ομάδα, έχουν μια δυνατή φιλία.

Former NBA player Arron Afflalo is leading a group that has ‘engaged in talks’ to buy the Timberwolves and Lynx, per @ShamsCharania, @JonKrawczynski pic.twitter.com/4Rwjio8gHF

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) September 9, 2020