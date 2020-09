Η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε δει πολλές φορές τον Τζέισον Τέιτουμ να κάνει λάθος στην κυκλοφορία της μπάλας και να την χάνει. Αυτό έγινε από τον Ανουνόμπι, ωστόσο ο γκαρντ των Σέλτικς διόρθωσε το λάθος του με τον καλύτερο τρόπο. Έφυγε μαζί με τον φόργουορντ των Ράπτορς και τον σταμάτησε εντυπωσιακά με μια εμφατική τάπα.

Jayson Tatum sprints back for the CHASEDOWN BLOCK! #NBAPlayoffs on ESPN pic.twitter.com/GsGW9zQ2AZ

— NBA (@NBA) September 10, 2020