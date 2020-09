Σέλτικς-Ράπτορς: Ασταμάτητος ο Μπράουν στο πρώτο ημίχρονο (vid)

Οι Σέλτικς ήταν καλύτεροι στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στους Σέλτικς στον 6ο ημιτελικό της Ανατολής. Μεγάλο όπλο για την ομάδα της Βοστώνης ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με τον γκαρντ των «πράσινων» να είναι ασταμάτητος. Συγκεκριμένα σε 22 λεπτά συμμετοχής ο Μπράουν είχε 21 πόντους με 6/11 δίποντα, 2/7 τρίποντα και 3/3 βολές. Επίσης κατέβασε 6 ριμπάουντ και έκανε και 1 κλέψιμο. Καθόλου άσχημος θα λέγαμε...

21 1st half PTS for Jaylen Brown in Game 6 on ESPN! #Celtics #NBAPlayoffs pic.twitter.com/Eix54D1hOb

— NBA (@NBA) September 9, 2020