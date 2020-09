Ο Κόρβερ σκέφτεται να αποσυρθεί (pic)

Οι Μπακς ολοκλήρωσαν την φετινή σεζόν φτάνοντας μέχρι τον ημιτελικό αφού αποκλείστηκαν από τους Χιτ.

Ο Κάιλ Κόρβερ σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Undefeated» σκέφτεται σοβαρά να σταματήσει το μπάσκετ.

Ο 39άχρονος σουτέρ όπως αναφέρει το δημοσίευμα θα συζητήσει με την οικογένειά του και θα αποφασίζουν από κοινού αν θα αποσυρθεί από τα παρκέ.

Να θυμίσουμε πως αμέσως μετά το Game 5 ο Μάρβιν Ουίλιαμς ανακοίνωσε πως αποχωρεί από την αγωνιστική δράση.

Bucks guard Kyle Korver told @TheUndefeated he will talk to his family before deciding on his NBA future. The 39-year-old has played in 17 seasons, made one NBA All-Star appearance and has made 2,450 3-pointers. Korver is now an unrestricted free agent.

