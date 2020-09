Τέλος ο Μπίλι Ντόνοβαν από τους Θάντερ μετά από 5 σεζόν!

Μετά από μια πολύ καλή σεζόν για τους Θάντερ, οι οποίοι έκαναν την έκπληξη και έφτασαν μέχρι τα playoffs, εντυπωσιάζοντας, ήρθε μια ανακοίνωση, που λίγοι περίμεναν. Η Οκλαχόμα δεν θα έχει πλέον στον πάγκο της τον Μπίλι Ντόνοβαν. Οι δύο πλευρές αποφάσισαν από κοινό να χωρίσουν τους δρόμους τους, μετά από 5 χρόνια συνεργασίας.

«Είχαμε πει ότι θα κάτσουμε κάτω και θα συζητήσουμε μετά το τέλος της σεζόν. Σε αυτές τις συζητήσεις έγινε φανερό ότι δεν μπορούσαμε να του δώσουμε τις πληροφορίες που ήθελε για το μέλλον της ομάδας, να του δώσουμε ότι επιθυμεί σε αυτό το στάδιο της καριέρας του», τόνισε ο αντιπρόεδρος της ομάδας.

Ο Ντόνοβαν βγαίνει στην αγορά και οι Μπουλς αναμένεται να κάνουν κίνηση γι' αυτόν.

ESPN Sources: Oklahoma City coach Billy Donovan won’t be returning to the Thunder next season. Donovan’s contract expired at season’s end and the sides have decided against pursuing an extension.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 9, 2020