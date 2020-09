Ο Αντετοκούνμπο μοίραζε μπάλες στους συμπαίκτες του στο ημίχρονο (vid)

Ο Έλληνας σταρ δεν κατάφερε να βοηθήσει την ομάδα του στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, έτσι όπως εξελίχθηκε, αλλά η θέληση του ήταν το κάτι άλλο, όπως παραδέχτηκε και ο προπονητής του. Ο Αντετοκούνμπο μπορεί να μην μπορούσε να αγωνιστεί, αλλά ήταν εκεί και βοηθούσε με κάθε τρόπο.

Χαρακτηριστικό της διάθεσης του ήταν ότι στο ημίχρονο του αγώνα, μοίραζε μπάλες στο ζέσταμα των συμπαικτών του και έδειξε ότι είναι ηγέτης σε οποιαδήποτε συνθήκη.

.@Giannis_An34 rebounding for his teammates at the half. You can just feel how badly he wants to be out there. pic.twitter.com/xnntMhvCfb

— Cassidy Hubbarth (@CassidyHubbarth) September 9, 2020