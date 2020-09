Μαλόουν: «Δεν ακούω τι λέει ο Μπέβερλι, αν μίλαγε ο Καουάι θα άκουγα»! (vid)

O γκαρντ των Κλίπερς άνοιξε μέτωπο με τον Νίκολα Γιόκιτς.

«Εκπροσωπεί ό,τι ακριβώς ο Ντόντσιτς: το πάρα πολύ flailing. Πιέζει πολύ τους διαιτητές για να κερδίσει υπέρ του σφυρίγματα» εξήγησε ο Μπέβερλι για τον Σέρβο σέντερ.

Την ίδια στιγμή, ο προπονητής των Νάγκετς δεν ασχολείται ιδιαίτερα με όσα λέει ο Μπέβερλι: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν ακούω πολύ αυτά που λέει ο Μπέβερλι. Αν μίλαγε ο Καουάι, ίσως και να άκουγα»

Nuggets coach Mike Malone on Clippers guard Patrick Beverley saying Nikola Jokic flails and flops: “I don’t really listen to what Patrick Beverley a whole lot.” pic.twitter.com/0z0wgxCmYI

— Mark Medina (@MarkG_Medina) September 8, 2020