Κινγκς: Ο Λάνγκτον πιθανός αντικαταστάτης του Ντίβατς (pic)

Οι Κινγκς δεν έμειναν ικανοποιημένοι από την δουλειά του Βλάντε Ντίβατς τα τελευταία χρόνια και πριν λίγες μέρες διέκοψαν την συνεργασία μαζί του.

Η ομάδα του Σακραμέντο ψάχνει τον αντικαταστάτη του και πήρε άδεια να περάσουν από συνέντευξη έξι πιθανοί GM.

Ανάμεσα τους είναι και ο Τρέιαν Λάνγκτον που είναι GM στους Πέλικανς και φυσικά έχει αγωνιστεί παλιά στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Story with @sam_amick on @TheAthleticNBA: The Sacramento Kings have requested permission to interview the six current candidates for head of basketball operations.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 8, 2020