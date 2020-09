Άδεια για να μπουν στην «φούσκα» και σε συγγενείς των προπονητικών team

Εδώ και λίγες μέρες οι παίκτες μπορούν να έχουν ορισμένα μέλη από την οικογένειά τους στο Ορλάντο.

Το NBA πριν λίγο με memo που έστειλε στις ομάδες τις ενημέρωσε πως κάτι αντίστοιχο μπορεί να συμβεί σε λίγες μέρες και με τις οικογένειες του σταφ κάθε ομάδας.

Με την έναρξη των τελικών κάθε περιφέρειας θα επιτραπεί η παρουσία στην «φούσκα», ωστόσο νωρίτερα θα πρέπει όσοι επισκεφτούν το Ορλάντο να μείνουν σε εφταήμερη καραντίνα.

Staff guests will quarantine the requisite 7 days upon arriving in the bubble, per memo. https://t.co/VcMFlfyu58

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 8, 2020