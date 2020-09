«Ο Λίλαρντ πιστεύει ότι μαζί με τον Αντετοκούνμπο μπορούν να πάρουν το πρωτάθλημα!» (vid)

Με τους Μπακς να δυσκολεύονται κόντρα στους Χιτ και τον αποκλεισμό να είναι πιο κοντά από την πρόκριση, για ακόμα μια σεζόν τα «Ελάφια», φαίνεται να μην έχουν αντοχή στο τέλος. Φυσικά το Game 5 (COSMOTE SPORT 4, 01:30) θα κρίνει πολλά, αλλά σίγουρα το έργο των Μπακς είναι εξαιρετικά δύσκολο.

Οι φωνές για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν και πάλι φουντώσει και μπορεί ο Γιάννης να έχει πει πολλές φορές ότι δεν αφήνει το Μιλγουόκι, οι αποτυχίες κανείς δεν ξέρει που θα τον φτάσουν. Πάντως σχεδόν όλες οι ομάδες του ΝΒΑ θα ήθελαν στον Οργανισμό τους τον Γιάννη και πολλοί τον ονειρεύονται. Όπως ο Ντάμιαν Λίλαρντ.

Ο παιχταράς του Πόρτλαντ φαίνεται πως θέλει τον Έλληνα σταρ στο πλευρό του και μάλιστα πιστεύει ότι οι δυο τους μπορούν να γράψουν ιστορία και να πάρουν ένα πρωτάθλημα. Όπως αποκάλυψε ο Στέφεν Σμιθ ο «Dame» πιστεύει ότι οι δυο τους θα πάνε την ομάδα σε άλλο επίπεδο και θα την κάνουν πρωταθλήτρια. Κανείς δεν ξέρει τι έχει στο μυαλό του ο Γιάννης, αλλά είναι σίγουρο ότι από τον Οκτώβρη και μετά τα πράγματα θα... φουντώσουν πολύ στην λίγκα.

Stephen A Smith says Damian Lillard believes a Dame & Giannis duo has the potential to win a championship in Portland

— NBA Central (@TheNBACentral) September 7, 2020