«Η κατάσταση ετοιμότητας του Αντετοκούνμπο μοιάζει όπως πριν το Game 4» (vid)

Οι Μπακς μείωσαν σε 3-1 την ημιτελική σειρά με τους Χιτ, παρά το γεγονός ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γύρισε ξανά τον δεξί αστράγαλο κι αποχώρησε από το Game 4 παίζοντας μόνο 11 λεπτά.

Bucks’ Giannis Antetokounmpo is being listed as questionable for Game 5 and believed to be feeling similarly to before Game 4, sources tell our NBA Insider @ShamsCharania. pic.twitter.com/COVfRdSiht

— Stadium (@Stadium) September 7, 2020