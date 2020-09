Στίβενς για Λάουρι: «Ίσως ο πιο υποτιμημένος παίκτης στη λίγκα» (pic)

Απόψε (Cosmote Sport HD 4, 01:30) οι Σέλτικς θα κοντραριστούν με τους Ράπτορς για το Game 5 μιας σειράς που βρίσκεται στο 2-2.

Ο προπονητής των Κελτών, Μπραντ Στίβενς υποκλίθηκε στον Κάιλ Λάουρι πριν την αναμέτρηση.

«Είναι all star αλλά ίσως είναι ο πιο υποτιμημένος παίκτης στη λίγκα. Κάνει τα πάντα για να νικήσει. Δεν τον εκτιμούν όσο θα έπρεπε, αλλά νομίζω πως πολλοί άνθρωποι βλέπουν όλα αυτά που κάνουν αρκετούς να τον εκτιμούν», ήταν τα λόγια του.

Brad Stevens on Kyle Lowry: "He's an all-star but he might be the most underrated player in the league... He does everything you need to win. Somehow he's been under-appreciated, but I think the more people watch him in these setting the more people appreciate him."

— Josh Lewenberg (@JLew1050) September 7, 2020