Μπουντενχόλζερ: «Ο Γιάννης κάνει τα πάντα για να παίξει στο Game 5»! (pic)

Οι Μπακς μείωσαν σε 3-1 την ημιτελική σειρά με τους Χιτ, παρά το γεγονός ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο γύρισε ξανά τον δεξί αστράγαλο κι αποχώρησε από το Game 4 παίζοντας μόνο 11 λεπτά.

Σύμφωνα, μάλιστα με τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Αμυντικός της Χρονιάς και προσεχώς back-to-back MVP στην κορυφαία λίγκα του πλανήτη ενθάρρυνε τους ανθρώπους των Μπακς να του δέσουν τον αστράγαλο και να του επιτρέψουν να συνεχίσει!

Από την πλευρά του, ο κόουτς Μπουντενχόλζερ ανέφερε σχετικά ενόψει του Game 5 (9/1, 1:30): «Ο Γιάννης κάνει θεραπεία. Κάνει τα πάντα για να είναι διαθέσιμος». Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

