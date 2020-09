Βόγκελ: «Με όλον τον σεβασμό στον Γιάννη, αλλά καλύτερος αμυντικός ήταν ο Ντέιβις»

Μετά τη νίκη των Λέικερς επί των Ρόκετς και το 1-1 στα ημιτελικά της Δύσης, ο τεχνικός των Λος Άντζελες Λέικερς ρωτήθηκε για τον Άντονι Ντέιβις:

«Με όλον τον σεβασμό στον Γιάννη, αλλά στο δικό μου μυαλό, ο Ντέιβις είναι ο καλύτερος αμυντικός της χρονιάς» ήταν η χαρακτηριστική του ατάκα.

Στο δεύτερο ματς της σειράς, ο Ντέιβις ήταν... εξαιρετικός έχοντας 34 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και μία τάπα!

