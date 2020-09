Μίντλετον: Έγραψε την δική του ιστορία με τους Μπακς και μιμήθηκε τον Τζαμπάρ! (pics)

Ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίστηκε 48 λεπτά και είχε 36 πόντους, 8 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Επίδοση που μόνο ο... Καρίμ,Αμπντούλ Τζαμπάρ είχε με τη φανέλα των Μιλγουόκι Μπακς σε αγώνα για τα playoffs.

Μάλιστα ο μεγάλος Καρίμ το είχε σημειώσει δύο φορές στην καριέρα του στην postseason ως κάτοικος του Ουισκόνσιν και κανείς άλλος στην ιστορία της ομάδας.

Και να 'ταν μόνο αυτό; Οι 21 πόντοι που πέτυχε ο Κρις Μίντλετον στην 3η περίοδο ήταν οι περισσότεροι από οποιονδήποτε άλλον παίκτη του Μιλγουόκι στην postseason μετά την σεζόν 1996-97!

Khris Middleton scored a playoff career-high 36 points (including 30 in 2nd half/OT); 2nd player in Bucks history with 35 points, 8 rebounds and 8 assists in a playoff game, joining Kareem Abdul-Jabbar (2x) pic.twitter.com/gvu8POJAAt

Khris Middleton had 21 pts in the 3rd quarter, most by a Bucks player in any quarter of a playoff game since 1996-97.

It's also tied for the 2nd-most by any player in a quarter this postseason (only Donovan Mitchell had more). pic.twitter.com/l0n8cL0ddy

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) September 6, 2020