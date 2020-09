Μπορεί να αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τους Χιτ, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κράτησε τους Μπακς κοντά στο σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Ο Greek Freak έμεινε στο παρκέ για 11 λεπτά πριν τραυματιστεί στον αστράγαλο και πέτυχε 19 πόντους (8/10) και μάζεψε 4 ριμπάουντ στη νίκη της ομάδας του.

Μάλιστα ζήτησε από την ομάδα του να τον αφήσει να επιστρέψει στο ματς παρά τον τραυματισμό.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του

The Greek Freak set the tone in Game 4.

19 PTS | 8-10 FG | 4 REB | 11 MIN pic.twitter.com/sqVZGIitR3

— Milwaukee Bucks (@Bucks) September 7, 2020