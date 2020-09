Μπακς: Θέλουν τέσσερις σερί νίκες και το έχουν κάνει 11 φορές φέτος! (pic)

Σίγουρα είναι τελείως διαφορετική η regular season απ' ότι τα playoffs όπως τελείως διαφορετικό είναι να αντιμετωπίζει κάποιος μια ομάδα μέρα παρά μέρα από το να έχει απέναντί του διαφορετικές ομάδες.

Οι Μπακς ωστόσο έχουν καταφέρει να σημειώσει τέσσερις σερί νίκες άλλες 11 φορές κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς. Μάλιστα η μία από αυτές ήταν στην α' φάση της postseason κόντρα στο Ορλάντο, όταν βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 0-1 και πήραν τη πρόκριση με 4-1.

Βέβαια άλλο το 0-1 και... άλλο το 0-3. Άραγε μπορoύν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η παρέα του να τα καταφέρουν και πάλι;

Bucks have won 4 in a row 11 different times this season. They need to win 4 in a row.

— Alex Boeder (@alexboeder) September 6, 2020