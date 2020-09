ΝΒΑ: Ο Αντετοκούνμπο είναι ο 15ος πιο γρήγορος παίκτης στο ΝΒΑ 2Κ21!

Τις προηγούμενες ημέρες διέρρευσαν τα 10 κορυφαία ratings της εφετινής έκδοσης στο NBA 2K21, εκεί όπου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς μοιράζονται την κορυφή με 97 overall.

Την ώρα που οι gamers... διαμαρτύρονται για την εμφάνιση του Λούκα Ντόντσιτς, ο Greek Freak είναι ο 15ος πιο γρήγορος παίκτης με 88 overall.

H κορυφή ανήκει στον Ντε'Άαρον Φοξ των Κινγκς με 97.

ΤΟ TOP-15

1. Ντε'Άαρον Φοξ (Σακραμέντο Κινγκς)

Speed: 97 / Speed with the ball: 97 / OVR: 97

2. Ράσελ Ουέστμπρουκ (Χιούστον Ρόκετς)

Speed: 96 / Speed with the ball: 96 / OVR: 96

3. Τζάρεντ Χάρπερ (Νιου Γιορκ Νικς)

Speed: 93 / Speed with the ball: 91 / OVR: 92

4. Τζα Μοράντ (Μέμφις Γκρίζλις)

Speed: 92 / Speed with the ball: 92 / OVR: 92

5. Ντέρικ Ουάιτ (Σαν Αντόνιο Σπερς)

Speed: 94 / Speed with the ball: 88 / OVR: 91

6. Τζόρνταν Μπόουν (Ντιτρόιτ Πίστονς)

Speed: 91 / Speed with the ball: 90 / OVR: 90.5

7. Τρέμοντ Ουότερς (Μπόστον Σέλτικς)

Speed: 91 / Speed with the ball: 90 / OVR: 90.5

8. Τζον Ουόλ (Ουάσινγκτον Ουίζαρντς)

Speed: 90 / Speed with the ball: 90 / OVR: 90

9. Ντόνοβαν Μίτσελ (Γιούτα Τζαζ)

Speed: 96 / Speed with the ball: 83 / OVR: 89.5

10. Τζέιμς Χάρντεν (Χιούστον Ρόκετς)

Speed: 89 / Speed with the ball: 89 / OVR: 89

11. Τζος Οκόγκι (Μινεσότα Τίμπεργουλβς)

Speed: 96 / Speed with the ball: 81 / OVR: 88.5

12. Μπεν Σίμονς (Φιλαντέλφια Σίξερς)

Speed: 93 / Speed with the ball: 84 / OVR: 88.5

13. ΛεΜπρόν Τζέιμς (Λ.Α. Λέικερς)

Speed: 89 / Speed with the ball: 88 / OVR: 88.5

14. Κόλιν Σέξτον (Κλίβελαντ Καβαλίερς)

Speed: 89 / Speed with the ball: 88 / OVR: 88.5

15. Γιάννης Αντετοκούνμπο (Μιλγουόκι Μπακς)

Speed: 90 / Speed with the ball: 86 / OVR: 88