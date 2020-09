Η Γιούτα έμεινε εκτός ημιτελικών στη Δύση έπειτα από τον αποκλεισμό της με 4-3 νίκες από το Ντένβερ κι ένας φίλαθλος των Τζαζ ζωγράφισε τον Ρούντι Γκομπέρ.

Για την ακρίβεια... προσπάθησε να ζωγραφίσει τον Γάλλο σέντερ της Γιούτα.

«Κάποιος μάλλον άφησε τον γιο του να το κάνει αυτό σε εμένα...» ανέφερε ο ίδιος στο Twitter.

Someone really let his son do this to me. https://t.co/VlTp5pJyqc

— Rudy Gobert (@rudygobert27) September 4, 2020