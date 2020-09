Κάρι, Ρόμπινσον, ΒανΒλιτ, Ίνγκλις: Παίκτες που ξεκίνησαν από το 0 και έφτασαν κορυφή! (pic)

Στο ΝΒΑ μπορούν να γίνουν όλα τα όνειρα πραγματικότητα και αυτό αποδεικνύεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ειδικά την φετινή σεζόν «έλαμψαν» μερικοί από εκείνους που έχουν δυσκολευτεί πολύ. Συγκεκριμένα 4 από τους καλύτερους σουτέρ της λίγκας, δεν έγιναν ποτέ ντραφτ από κάποια ομάδα.

Ο Σεθ Κάρι, είχε 45% την φετινή σεζόν, ο Ντάνκαν Ρόμπινσον είχε το ίδιο και συνεχίζει με τους Χιτ στα playoffs, ο Φρεντ ΒανΦλιτ λάμπει με τους Ράπτορς και έχει 39%, ενώ ο Τζο Ίνγκλις είχε 40% για τους Τζαζ.

These guys started from the bottom and now have had the chance to do it in this year's playoffs pic.twitter.com/gfVFiu73Wc

— SportsCenter (@SportsCenter) September 4, 2020