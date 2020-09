ΝΒΑ: Καλύτερος Έκτος Παίκτης ο Χάρελ! (pic & vid)

Ο 26χρονος ψηλός των Κλίπερς μέτρησε φέτος 18.6 πόντους με 58% στα σουτ εντός πεδιάς και 7.1 ριμπάουντ, έχοντας καθοριστική συμβολή στην πορεία των Κλίπερς που θέλουν να φτάσουν ως το τέλος της διαδρομής στη «φούσκα» του Ορλάντο.

Σύμφωνα, λοιπόν με τον Shams Charania, ο Χάρελ αναδείχτηκε καλύτερος Έκτος Παίκτης της λίγκας, έχοντας προηγουμένως ως συνυποψήφιους για το βραβείο τον συμπαίκτη του στους Κλίπερς, Λου Ουίλιαμς και τον Ντένις Σρούντερ των Θάντερ.

Clippers‘ Montrezl Harrell has won the NBA 2019-20 Sixth Man of the Year award, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. Harrell had a breakout season, averaging 18.6 points and seven rebounds.

