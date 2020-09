Oι Ράπτορς έμειναν ζωντανοί στη σειρά με τους Σέλτικς, αφού με την τριποντάρα νίκης του Ανουνόμπι μείωσαν σε 2-1.

Ο OJ εξήγησε μετά το ματς τον λόγο που δεν πανηγύρισε, ενώ όλα τα λεφτά ήταν η γκριμάτσα του Λάουρι.

Mετά την... εκτέλεση του Ανουνόμπι ακολούθησε χαμός στο twitter από τους ΝΒΑers.

Bίκτορ Ολαντίπο, Ντόνοβαν Μίτσελ, Τρέι Γιανγκ, Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, Μπίσμακ Μπιγιόμπο και Σπένσερ Ντίνγουιντι το απόλαυσαν και το έδειξαν στο twitter.

I aspire to smile as big as Kyle Lowry just did lol

Crazy he got the shot off with .5 seconds and Kyle made a pass over an ultra footer . Wild wild wild wild game

— CJ McCollum (@CJMcCollum) September 4, 2020