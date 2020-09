Οι έξαλλοι πανηγυρισμοί των οικογενειών στο τρίποντο του Ανουνόμπι! (vid)

Ο Ανουνόμπι ήταν ο άνθρωπος των χθεσινών αγώνων, αφού έδωσε την νίκη στην εκπνοή στους Ράπτορς και τους κράτησε «ζωντανούς» στην σειρά με τους Σέλτικς. Οι παίκτες τις τελευταίες ημέρες μπορούν να έχουν ένα μέλος της οικογένειας τους δίπλα τους και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να το γιορτάσουν όλοι με την ψυχή τους.

Η κάμερα που δείχνει τις οικογένειες των Ράπτορς, έπιασε το τρίποντο και τους πανηγυρισμούς, με άπαντες να το χαίρονται με την ψυχή τους.

Of course I hate everything about the #Celtics loss tonight. But man, seeing #Masai and the #Raptors families celebrate definitely humanizes it. #celticsvsraptors pic.twitter.com/9uVR2p9Mhp

— music movies & hoops (@musicmovieshoop) September 4, 2020