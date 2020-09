Τζέιλεν Μπράουν για την άμυνα του: «Είναι γαμ@@@νη ντροπή» (vid)

Ο Ανουνόμπι ήταν το πρόσωπο της βραδιάς στο παιχνίδι των Ραπτορς με τους Σέλτικς, αφού πήρε την ασίστ του Λάουρι και ευστόχησε στην εκπνοή. Ο Τζέιλεν Μπράουν δεν πρόλαβε το μαρκάρισμα του και ο παίκτης των Σέλτικς ήταν ιδιαίτερα σκληρός στην κριτική του, πρώτα με τον εαυτό του και μετά με την ομάδα του.

«Πρέπει να είμαστε καλύτεροι από αυτό. Πρέπει να επικοινωνούμε καλύτερα. Πρώτα εγώ με αυτή την εμπειρία, πρέπει να είμαι καλύτερος. Δεν μπορώ να αφήνω αμαρκάριστο τρίποντο στο τέλος του παιχνιδιού. Έβαλαν ένα απίστευτο τρίποντο, αλλά και πάλι. Είναι γαμ@@@νη ντροπή. Είναι απαίσιο. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ήταν γελοίο. Δεν μπορείς να χαλαρώνεις. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το Game 4».

“It’s a f--king disgrace”

Jaylen Brown after Celtics gave up a game-winning shot to the Raptors *NSFW* pic.twitter.com/fiuyWEbGLf

— Bleacher Report (@BleacherReport) September 4, 2020