Το Νο.1 και το Νο.2 της Ανατολής είναι στο 0-2 και πιο κοντά στον αποκλεισμό! (pic)

Δεν πάνε καλά τα πράγματα στα playoffs για τους πρωτοπόρους της Ανατολής. Μπακς και Ράπτορς ή αλλιώς το Νο.1 και το Νο.2 της Ανατολής ξεπέρασαν τον πρώτο γύρο των playoffs, αλλά στον δεύτερο τα πράγματα δεν δείχνουν καλά γι' αυτούς. Είναι και οι δύο ομάδες στο 0-2 κόντρα σε Χιτ και Σέλτικς αντίστοιχα και πρέπει να κάνουν την ανατροπή για να προκριθούν.

Οι δύο ομάδες τα πήγαν εξαιρετικά στην κανονική περίοδο, αλλά φαίνεται ότι στα κρίσιμα οι αντίπαλοι τους είναι πιο έτοιμοι και προετοιμασμένοι γι' αυτούς.

Both the No.1 and No. 2 seeds in the East are down 0-2. pic.twitter.com/DNpTPysmiU

— SportsCenter (@SportsCenter) September 3, 2020