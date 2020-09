Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ: «Δεν με επέλεξαν οι Κλίπερς επειδή νόμιζαν ότι δεν θα ξαναπαίξω μπάσκετ» (pic)

Λίγο πριν από το Game 1 για τα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας, ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ ρωτήθηκε για το draft του 2018.

Τότε, δηλαδή, που οι Κλίπερς είχαν επιλέξει τον Τζερόμ Ρόμπινσον (σ.σ. ο οποίος... πέρασε και δεν ακούμπησε) στο νούμερο «13» προσπερνώντας τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, τον οποίο επέλεξαν στη συνέχεια οι Νάγκετς.

«Ο γιατρός των Κλίπερς πίστευε ότι δεν θα έπαιζα ξανά μπάσκετ. Οπότε θα έχει πλάκα που θα παίξω απέναντι τους!» ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Πόρτερ, ο οποίος επέστρεψε... δριμύτερος μετά το πρόβλημα που αντιμετώπισε.

Asked Michael Porter Jr. if he thought the Clippers, with two lottery picks in '18, might have taken him. MPJ says no, says of the Clippers doctor, "he thought I'd never play basketball again." Tells @SInow, "It's going to be fun to play against them, for sure."

