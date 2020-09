Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας και νυν τηλεσχολιαστής για το ΝΒΑ, μιλώντας στο «Get Up» πήρε το μέρος του Τζίμι Μπάτλερ και αμφισβήτησε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ως καλύτερο αμυντικό της χρονιάς.

«Είσαι ο καλύτερος αμυντικός της χρονιάς. Είσαι εκείνος για τον οποίο μιλάει όλος ο κόσμος. Εκείνος που μαρκάρει από τον 'άσο' έως το 'πεντάρι'. Εγώ δεν έχω δει τον Γιάννη να μαρκάρει κανέναν. Αυτή είναι η ιστορία του όλη τη σεζόν κάθε φορά που αντίπαλος παίκτης αναλαμβάνει δράση. Δεν βλέπω τον Γιάννη να το παίρνει πάνω του» ανέφερε ο Κέντρικ Πέρκινς και συνέχισε:

«Εχω παίξει πολλούς σπουδαίους παίκτες. Και έχω βρεθεί σε σειρά που έπαιζε ο Λεμπρόν εναντίον του Γκαρνέτ. Και ο Γκαρνέτ είχε πει στον ΝτοκΡίβερς, 'άσε εμένα να τον αναλάβω'. Και εκείνη τη χρονιά ήταν καλύτερος αμυντικός της χρονιάς. Όταν είσαι ο καλύτερος αμυντικός της χρονιάς και ο σταρ της ομάδας σου, το παίρνεις πάνω σου. Ο Γιάννης δεν τα πήγαινε καλά στην επίθεση, οπότε το λιγότερο που θα έπρεπε να κάνει ήταν να μαρκάρει τον Τζίμι Μπάτλερ. Αν το δούμε από την αντίθετη πλευρά, αν ο Μπάτλερ έπρεπε να μαρκάρει τον Γιάννη, ποντάρω ότι ο Τζίμι θα έλεγε στον Σποέλστρα ότι 'τον έχω'».

Μάλιστα η εν λόγω άποψη βρήκε απολύτως σύμφωνο και τον Βινς Κάρτερ ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έπρεπε να βγει μπροστά στο τέλος και να μαρκάρει τον Τζίμι Μπάτλερ.

@KendrickPerkins and @mrvincecarter15 went OFF on Giannis deflecting questions about not guarding Jimmy Butler.

"I haven't seen Giannis guard anybody! This has been his history all this season, when the best player gets going I haven't seen Giannis take on ownership." pic.twitter.com/0Lr9wrIBib

