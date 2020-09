Αντετοκούνμπο: Αμυντικός της χρονιάς και... γιατί περιόριζε τους αντιπάλους του στο 31,9%! (pic)

Όπως έγινε γνωστό την περασμένη εβδομάδα, ο Έλληνας σούπερ σταρ πήρε τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη της χρονιάς και υπάρχουν συγκεκριμένα... νούμερα τα οποία αποτυπώνουν την πραγματικότητα.

Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο καλύτερος παίκτης του ΝΒΑ ως πλησιέστερος αμυντικός στον αντίπαλό του καθώς τους υποχρέωνε στο πενιχρό ποσοστό του 31,9% στα σουτ εντός παιδιάς.

Δεύτερος ήταν ο Άλεξ Καρούσο και τρίτος ο Κάι Μπόουμαν των Ουόριορς. Το εν λόγω στατιστικό αποτυπώνεται με την προϋπόθεση οι αντίπαλοι αμυντικοί να είχαν τουλάχιστον 40 προσπάθειες στο σύνολο.

According to Second Spectrum, Giannis Antetokounmpo allowed opposing All-Stars to shoot 31.9% in the halfcourt this season as the closest defender. That's the best in the NBA among 228 players to defend 40+ attempts. pic.twitter.com/cO8HQwGJla

