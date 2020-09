Ο Μάρεϊ την... είπε στον Κρεγκ για το layup που έχασε και λίγο έλειψε να στοιχίσει στους Νάγκετς! (vids)

Ο Τόρεϊ Κρεγκ θέλησε να κάνει πλάκα στην συνέντευξη Τύπου του Τζαμάλ Μάρεϊ, αλλά βρήκε τον μπελά του. Ο πρώτος μπήκε στο πλάνο την ώρα που μιλούσε ο Μάρεϊ και εκείνος πάντα γελώντας τον ρώτησε πως κατάφερε να χάσει ένα layup, το οποίο τελικά λίγο έλειψε να στοιχίσει στην ομάδα τους.

Ο Κρεγκ παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος και αποχώρησε.

Jamal Murray: "You missed a layup."

Torrey Craig: "My bad!"

It's all jokes after you win the Game 7 pic.twitter.com/p42xSTAflb

— SportsCenter (@SportsCenter) September 2, 2020