Η εξήγηση του Χάρντεν για το καθοριστικό λάθος του Ουέστμπρουκ (vid)

Οι Ρόκετς έχασαν από τους Θάντερ στο Game 6, με τον Ράσελ Ουέστμπρουκ να κάνει καθοριστικό λάθος με το σκορ στο 102-100 υπέρ των Θάντερ και 7 δευτερόλεπτα στο ρολόι.

Ο Τζέιμς Χάρντεν μίλησε για τη φάση και τόνισε πως απλά o Russ πήρε την απόφαση να πασάσει σε αυτόν που ήταν ελεύθερος.

«Το play ήταν να επιτεθεί στο καλάθι ο Ράσελ. Επιτέθηκε προς το καλάθι και πήρε την απόφαση που ένιωσε πως θα ήταν το ελεύθερο σουτ για τον συμπαίκτη».

Ωστόσο η πάσα δεν ήταν καλή για τον Κόβινγκτον και έτσι η κατοχή πήγε στην Οκλαχόμα.

Rockets’ James Harden on Russell Westbrook’s critical late turnover in Game 6 loss to Thunder: “That play was for Russ to attack the basket. He attacked the basket and he made the decision he felt was open.” pic.twitter.com/DTEfIw2CZm

— Ben Golliver (@BenGolliver) September 1, 2020