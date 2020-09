Σάρλοτ Χόρνετς: Επιστροφή στο παρελθόν με τις νέες φανέλες

Και να 'ταν μόνο αυτό; Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε το ESPN, ακόμα και το παρκέ του γηπέδου θα θυμίζει την πενταετία 1997-2002!

Ουσιαστικά είναι η πρώτη φορά που η Σάρλοτ θα επιστρέψει στο... παρελθόν μετά την παρένθεση που είχαν ως Μπομπκατς. Ο Μάικλ Τζόρνταν θέλει να επαναφέρει την Σάρλοτ στα προηγούμενα χρόνια και έχει στοιχεία της ομάδας που έγινε γνωστή και αγαπήθηκε από τον κόσμο.

Μπορείτε να πάρετε μια «γεύση» από τις φανέλες.

What do you think of the new @Hornets uniforms? pic.twitter.com/r1C9UTqWI8

— Ballislife.com (@Ballislife) August 31, 2020