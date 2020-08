Συγκλονίζει ο Άιβερσον: «Κόουτς, σε ευχαριστώ που μου έσωσες τη ζωή»! (pic)

Ο Τόμπσον είχε οδηγήσει τους «Hoyas» στην κατάκτηση του κολεγιακού πρωταθλήματος το 1984 κόντρα στο Χιούστον του Χακίμ Ολάζουον ο οποίος στη συνέχεια είχε επιλεγεί στο νούμερο «1» του draft.

Στην ομάδα του Τζόρτζταουν υπήρχε ο Πάτρικ Γιούιν ο οποίος με τη σειρά του είχε βρεθεί στην κορυφή του draft έναν χρόνο αργότερα, ενώ ο Τζον Τόμπσον είχε κοουτσάρει και τον Άλεν Άιβερσον.

«Σε ευχαριστώ που μου έσωσες τη ζωή, κόουτς. Θα μου λείψεις όμως είμαι σίγουρος ότι θα μας κοιτάς από ψηλά με ένα μεγάλο χαμόγελο! Θα έδινα τα πάντα απλώς και μόνο για να μου τηλεφωνούσες ακόμα μια φορά... Για να σε άκουγα να μου έλεγες "έ, καρ...η". Και τότε θα μιλούσαμε για όλα, εκτός από μπάσκετ» ήταν το μήνυμα του Answer.

Thanks For Saving My Life Coach. I’m going to miss you, but I’m sure that you are looking down on us with a big smile. I would give anything just for one more phone call from you only to hear you say, “Hey MF”, then we would talk about everything except basketball....... pic.twitter.com/03yj4gZv5q

— Allen Iverson (@alleniverson) August 31, 2020