Σέλτικς: Ο... κακός δαίμονας των Ράπτορς στη «φούσκα» (pic)

Μετά και την ήττα τους στο πρώτο ματς για τα ημιτελικά της Ανατολής, οι Ράπτορς έχουν ήδη... 0/2 απέναντι στους Μπόστον Σέλτικς!

Μάλιστα σημειώνουν 97,5 πόντους στα μεταξύ τους ματς την ώρα που έχουν 117,5 πόντους απέναντι στις άλλες ομάδες, ενώ το +/- είναι στο -20 όταν κόντρα στις υπόλοιπες ομάδες είναι +12,7π.!

Αν δεν είναι οι «Κέλτες» ο κακός δαίμονας του Τορόντο, τότε ποιοι είναι;

The Celtics take Game 1 of the Eastern Conference Semifinals vs the Raptors 112-94.

The defending champions have been incredible since entering the bubble ... except when playing the Celtics. Including today, they are 0-2 vs Boston since the restart while 11-0 vs everyone else pic.twitter.com/ark823X4ls

