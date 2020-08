Ντόνοβαν Μίτσελ: Τα... έσπασε όλα από τα νεύρα του για την ήττα! (vid)

Ο «Spida» τελείωσε το ματς με 44 πόντους (9/13 τρίποντα!) αλλά όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η απόδοσή του δεν στάθηκε αρκετή για να γλιτώσει την ήττα από την ομάδα του.

Μετά το τέλος του ματς και ενώ κατευθυνόταν στα αποδυτήρια, ο Ντόνοβαν Μίτσελ ξέσπασε σε μια καρέκλα και σε ένα στατικό ποδήλατο, μην μπορώντας να συγκρατήσει τον εκνευρισμό του.

Δείτε το σχετικό βίντεο με την απογοήτευση του Μίτσελ.

Donovan Mitchell was not happy after the Game 6 loss pic.twitter.com/Xv6luvRITV

— ESPN (@espn) August 31, 2020