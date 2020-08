Ο Ρίβερς δικαιολόγησε τον Μόρις: «Αποβλήθηκε γιατί απλά είναι ο Μάρκους» (vid)

Ο παίκτης των Λος Άντζελες Κλίπερς συνέχισε τα... καμώματά του απέναντι στον Σλοβένο, αφού δεν έφτανε το πρώτο ύπουλο χτύπημα στο προηγούμενο ματς της σειράς, ήρθε να προστεθεί και ένα ακόμα στο Game 6.

Μάλιστα προκάλεσε (δικαίως) την οργή του Ντόντσιτς, αλλά ο προπονητής των Κλίπερς έσπευσε να δικαιολογήσει τον παίκτη της ομάδας του, ο οποίος -σημειωτέον- αποβλήθηκε από το παιχνίδι.

«Νομίζω ότι αποβλήθηκε επειδή πολύ απλά είναι ο Μάρκους...» ήταν το χαρακτηριστικό του σχόλιο.

Doc Rivers doesn’t agree with Marcus Morris’ ejection

"I thought he made a play on the ball." pic.twitter.com/3JK8Gxg4ES

— NBA Central (@TheNBACentral) August 30, 2020