Ράπτορς-Σέλτικς: Τα... κάνει όλα ο Τέιτουμ, τρίποντο υπό πίεση και buzzer beater! (vids)

Ο σούπερ σταρ των Μπόστον Σέλτικς ευστόχησε στο πρώτο του σουτ εντός παιδιάς λίγο πριν ολοκληρωθεί το πρώτο 12λεπτο αλλά από εκείνο το σημείο και μετά έκανε τα... πάντα.

Την παράσταση έκλεψε στην 3η περίοδο, όταν ευστόχησε σε ένα πολύ δύσκολο τρίποντο και στη συνέχεια με το εύστοχο σουτ πέφτοντας, την στιγμή που έληγε το 12λεπτο!

Το δύσκολο τρίποντο...

...και το buzzer beater στο τέλος του 3ου δωδεκάλεπτου

Falling away, off one leg, to beat the horn! #NBAPlayoffs @celtics 88@Raptors 73

4th quarter next on ESPN pic.twitter.com/VJvoMYSwV7

— NBA (@NBA) August 30, 2020