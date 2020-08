O Τζινόμπιλι πήγε για ποδήλατο με τον Ντάνκαν: «Εγώ εξαντλήθηκα, αυτός φρέσκος σαν αγγούρι!» (pic)

Ο λόγος για τους Μάνου Τζινόμπιλι και Τιμ Ντάνκαν, οι οποίοι πήγαν για ποδήλατο και ο άλλοτε φόργουορντ των Σπερς έβαλε τα... γυαλιά στον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Είναι χαρακτηριστική ανάρτηση του «Μάνου» ο οποίος έγραψε χαρακτηριστικά: «Βρήκα έναν συμπαίκτη για την πρώτη μου βόλτα 20 μιλίων. Εγώ εξαντλήθηκα και αυτός ήταν φρέσκος σαν αγγούρι» με το hastag ότι ακόμα παραμένει... τέρας ο Ντάνκαν!

I found quite a teammate for my first 20 mile ride! I finished exhausted and he was fresh as a cucumber. #TDstillaBeast

Pavada de compañero conseguí para hacer +30km por primera vez!! Me reventó. Terminé arrastrándome y él como si nada. pic.twitter.com/ss0aYioY7o

— Manu Ginobili (@manuginobili) August 30, 2020