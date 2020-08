Με περίσσια δόση ευθύτητας και ειλικρίνειας, ο έμπειρος πλέι μέικερ των Μιλγουόκι Μπακς είπε ότι είχε πάει να κάνει την... ανάγκη του και γι' αυτόν τον λόγο δεν βρέθηκε στην ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

«Θέλετε την αλήθεια;» είπε αρχικά ύστερα από το σχετικό ερώτημα που του είχε υποβληθεί: «Πριν από κάθε ματς κάνω το... χοντρό μου. Είναι κάτι που κάνω τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Μπορείτε να το δείτε στο αρχείο, πριν ακόμα έρθουμε στη φούσκα...» σχολίασε με αφοπλιστική ειλικρίνεια ο Τζορτζ Χιλ!

“I take a sh*t before every game.”

George Hill on why he wasn’t on the floor for the National Anthem. pic.twitter.com/tr9kbB7zzj

