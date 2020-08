Νάγκετς: Επιστρέφει ο Χάρις στο Game 6 με Τζαζ (pic)

Χαρμόσυνα μαντάτα για τους Νάγκετς λίγες ώρες πριν το Game 6 με τους Τζαζ (31/8, 03:30).

Ο Γκάρι Χάρις ξεπέρασε το πρόβλημα στο ισχίο που τον ταλαιπωρούσε και είνα έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα του να ισοφαρίσει σε 3-3.

Τη φετινή σεζόν ο 25χρονος μετρά 10.4 πόντους και 2.9 ριμπάουντ μέσο όρο, ενώ έχει να παίξει σε επίσημο ματς από τις 12 Μάρτη, λίγο πριν την αναβολή της σεζόν λόγω του κορονοϊού.

Denver getting a boost today: Guard Gary Harris (strained hip) is planning a return to the Nuggets lineup for Game 6 vs. Utah, sources tell ESPN. Harris has been sidelined for the entire restart, but made significant progress in recent workouts. Jazz lead series, 3-2.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 30, 2020