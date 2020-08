Μετά τον Λίλαρντ και ο Ουάτσαϊντ υπέστη εξάρθρωση δαχτύλου! (vid)

Συνεχίζουν να είναι μια από τις πιο άτυχες ομάδες του ΝΒΑ σε θέματα τραυματισμών οι Μπλέιζερς.

Οι Μπλέιζερς είδαν τον Χασάν Ουάτσαϊντ να παθαίνει εξάρθρωση δαχτύλου στο Game 5 με τους Λέικερς, οι οποίοι κλείδωσαν την πρόκριση.

Φυσικά όλα ξεκίνησαν από το 2ο παιχνίδι, όπου το ίδιο έπαθε και ο ηγέτης Ντέιμιαν Λίλαρντ, ενώ στο 4ο ματς αποχώρησε με πρόβλημα στο γόνατο.

Whiteside headed to the locker room with an apparent dislocated finger pic.twitter.com/F2M6ojdVmb

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 30, 2020