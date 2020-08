Κιούμπαν: «Όσα έγιναν το 2020, θα διδάσκονται στις τάξεις σε 25 χρόνια» (pic)

Ο ιδιοκτήτης των Μάβερικς με ανάρτηση του έκλεψε την παράσταση για όσα έγιναν τις τελευταίες μέρες στο ΝΒΑ.

Ο Μαρκ Κιούμπαν ανέφερε πωςσε 25 χρόνια, τα όσα έγιναν το 2020 θα διδάσκονται ως ιστορικό μάθημα.

«Όταν σε 25 χρόνια το 2020 θα διδάσκεται ως ιστορικό μάθημα, κανείς δεν θα συζητάει για τα ειδησεογραφικά σόου, τα tweets του Προέδρου ή οποιουδήποτε άλλου. Οι μαθητές θα μαθαίνουν ποιοι από εμάς όρθωσαν το ανάστημά τους απλά για ό,τι είναι σωστό και δίκαιο. Είμαι περήφανος για το ΝΒΑ και τους παίκτες μας, γιατί θα είναι στο επίκεντρο αυτής της συζήτησης»,έγραψε στην ανάρτηση του.

In 25 yrs when 2020 is reviewed in history classes, no one will discuss the cable-news shows, the President's or anyone's tweets. Students will learn who among us stood up for what is Just, Right and Fair. I'm proud the @NBA and our players will be central to that conversation

