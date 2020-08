Ντάνι Γκριν: «Σκεφτήκαμε όλες τις επιλογές» (pic)

Ο παίκτης των Λέικερς σχολίασε όσα έγιναν στο ΝΒΑ όλες αυτές τις ημέρες και κατέληξε στο συμπέρασμα πως οι παίκτες επέλεξαν τον καλύτερο τρόπο, ενώ τόνισε πως σκέφτηκαν όλες τις επιλογές.

«Είμαστε ακόμα εδώ γιατί πιθανότατα αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Να κρατήσουμε την πλατφόρμα μας ανοιχτή για όλους να την χρησιμοποιούν και να μιλάνε. Γιατί όταν είμαστε χωριστά, δεν είμαστε τόσο δυνατοί».

Danny Green said players "considered all options" to find the "most powerful way to get change." pic.twitter.com/bJGUkIh6B6

