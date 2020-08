Λέοναρντ: «Όλες οι ζωές δεν μπορούν να μετρούν, μέχρι να μετρούν οι ζωές των μαύρων» (pic)

Το ΝΒΑ προσπαθεί να επανέλθει σε μια αγωνιστική... κανονικότητα, χωρίς όμως να αφήνει στην άκρη όλα όσα θέλει να ακουστούν. Ο Καουάι Λέοναρντ, μπορεί να μην είναι το ίδιο έντονος όπως ο ΛεΜπρον ή ο Κρις Πολ, έχει όμως τον τρόπο να πει αυτά που θέλει. Στην συγκεκριμένη περίπτωση εμφανίστηκε με μπλούζα που διέφερε από τις προηγούμενες.

Ο ηγέτης των Κλίπερς έλεγε στο μπλουζάκι του: «Όλες οι ζωές δεν μπορούν να μετρούν, μέχρι να μετρούν οι ζωές των μαύρων».

Kawhi's shirt at practice: "All lives can't matter until Black lives matter"

(via @LAClippers) pic.twitter.com/AfDxzzEvFe

— ESPN (@espn) August 29, 2020