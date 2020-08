O Ζούμπατς υπερασπίστηκε τον Μπέβερλι: «Δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο»! (pic)

Στην τελευταία συνάντηση των παικτών ο Πάτρικ Μπέβερλι φέρεται να επιτέθηκε φραστικά στην Μισέλ Ρόμπερτς.

Η εκτελεστική διευθύντρια της Ένωσης παικτών του ΝΒΑ προσπάθησε να εξηγήσει τις οικονομικές ζημιές που θα υπάρχουν για όλους αν τελειώσει η σεζόν τώρα και ο παίκτης των Κλίπερς την διέκοψε, με την Ρόμπερτς να τον ρωτά αν μπορεί να τελειώσει αυτό που έλεγε. Ο Μπέβερλι με ένταση της είπε, «όχι, εγώ πληρώνω τον μισθό σου»!

Ο συμπαίκτης του στους Κλίπερς, Ίβιτσα Ζούμπατς έγραψε στον λογαριασμό του στο Twitter: «Δεν ξέρω ποιος διαρρέει αυτά τα πράγματα, αλλά ο Πατ δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο»!

I don’t know who leaks this stuff, but Pat never said anything like this https://t.co/HYyUuugekL

— Ivica Zubac (@ivicazubac) August 28, 2020